U Smederevu nelegalno skladištili 115 tona kancerogenog otpada i još 12.400 litara opasnih materija

Policija u Smederevu uhapsila je M. V. (39) i P. R. (40) iz Smedereva zbog unošenja opasnih materija u Srbiju i nedozvoljenog prerađivanjea, odlaganja i skladištenja opasnih materija. Policijski službenici su u skladištu preduzeća koje je registrovano za preradu neopasnog otpada, čiji je M. V. direktor, a P. R. zaposleni, pronašli 115 tona opasnog otpada kancerogenosti kategorije 1A, kao i 62 kontaminirana suda ukupne zapremine 12.400 litara sa tragovima opasnih