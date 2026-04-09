Vašero u drugom kolu mastersa u Monte Karlu eliminisao petog igrača na svetu i prošlogodišnjeg finalistu

Teniser iz Monaka Valentan Vašero plasirao se u osminu finala mastersa u Monte Karlu, pošto je pobedio petog igrača sveta Lorenca Muzetija sa 7:6 (6), 7:5.

Vašero, 23. igrač sveta, pobedio je italijanskog igrača i prošlogodišnjeg finalistu mastersa u Monte Karlu za dva sata i devet minuta. Muzeti je već u prvom gemu oduzeo servis rivalu, ali je Vašero uzvratio u narednom gemu. Vašero je zatim imao tri set lopte na servise rivala u završnici prvog dela igre, ali je Muzeti uspeo da set odvede u taj-brejk. Muzeti je dobro otvorio dodatni 13. gem, poveo sa 4:1, da bi naredna četiri poena osvojio Vašero, koji je potom