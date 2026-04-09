Zašto predsednik kritikuje Bratinu, a Glišića pošteđuje?

Predsednik Aleksandar Vučić juče se izvinio zbog izjave ministra informisanja Boris Bratina da studenti nisu svesni da policija može da ih „bije i ubije“.

Tri dana ranije, ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručio je roditeljima da ne upisuju decu na „blokaderske fakultete“, jer će im ih vratiti u kovčegu kao što su vratili devojku iz Šapca, koja je tragično stradala na Filozofskom fakultetu, ali je izvinjenje akademskoj zajednici za to, kako Glišićevo tako i Vučićevo, izostalo. Boris Bratina je, gostujući na televiziji Tanjug u subotu, izjavio da studenti „nisu svesni da tamo ona policija ima pravo da ih bije