Mere Prištine pritisak na Srbe i srpske institucije: Predsednik Vučić sa specijalnim izaslanikom EU o situaciji na Kosovu i Metohiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Vučić je naglasio da jednostrane mere Prištine, kao i primena propisa bez uvažavanja realnih okolnosti na terenu i bez dogovora u Briselu, stvaraju ozbiljan pritisak na srpski narod i vitalne srpske institucije na Kosovu i Metohiji. "Sadržajan razgovor sa Peterom Sorensenom o ključnim pitanjima koia opterećuju odnose u regionu. Razmenili smo mišljenja trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, sa posebnim fokusom na bezbednost srpskog naroda, kao i na ogromnu