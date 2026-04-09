Samo Iran zna bezbedan prolaz kroz mine: Generalni sekretar NATO poručio da je alijansa spremna da učestvuje u mogućoj misiji u Ormuskom moreuzu

NATO je spreman da odigra ulogu u eventualnoj misiji u Ormuskom moreuzu, ukoliko bude u mogućnosti, izjavio je danas generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

"Ako NATO može da pomogne, onda očigledno nema razloga da to ne učini", rekao je Rute tokom obraćanja u Vašingtonu, prenosi Rojters. On je kazao da države članice čine sve što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tražio kako bi se ojačao vojni savez, iako su neke u početku bile "pomalo spore" u pružanju podrške tokom sukoba SAD sa Iranom. "Kada je došlo vreme da se obezbedi logistička i druga podrška koju su Sjedinjene Američke Države tražile u