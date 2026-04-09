Tramp optužuje NATO: „Nije bio tu kada nam je bio potreban“

Američki predsednik Donald Tramp već nedeljama optužuje NATO za nedostatak podrške u ratu sa Iranom. Ni poseta generalnog sekretara Alijanse Marka Rutea nije ge smirila – opet govori o Grenlandu.

Nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom iza zatvorenih vrata u Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp ponovo je kritikovao vojni savez. „NATO nije bio tu kada nam je bio potreban i neće biti tu kada nam ponovo bude potreban“, napisao je i to velikim slovima na svojoj platformi Truth Social. „Bili su stavljeni na probu i nisu prošli“, citirala je portparolka Bele kuće izjavu predsednika koji je govorio o ulozi Alijanse u ratu sa Iranom.