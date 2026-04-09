NIS podneo zahtev za novu licencu Ministarstvu finansija SAD

Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za novu licencu za rad Ministarstvu finansija SAD, saopštio je NIS.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC - Office of Foreign Assets Control) u martu je izdala operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije koja ističe 17. aprila. Zbog toga je NIS sada podneo zahtev za novu licencu za rad. - Podnošenje zahteva predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti kompanije usmerenih na očuvanje stabilnosti poslovanja u složenim okolnostima. U tom kontekstu, istaknut je značaj koji NIS ima za energetsku