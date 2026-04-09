Branković: Ponovo pokrenuti pitanje sprovođenja Rezolucije 1244

Dugogodišnji diplomata u Ujedinjenim Nacijama Branko Branković rekao je, povodom današnje sednice Saveta Benbednosti Ujedinjenih Nacija na kojoj se razmatrao šestomesečni izveštaj o radu UNMIK-a, da je rezolucija 1244 SBUN daleko od ispunjene i ocenio da pitanje njenog sprovođenja treba da se ponovo pokrene.

Branković je za Tanjug rekao da je tokom svoje službe pri Ujedinjenim Nacijama pokretao pitanje početka primene rezolucije 1244 od strane UNMIK-a, međutim da je uvek dobijao odgovor da još nije vreme za to. "Ja sam tada predlagao, i ja mislim i dan-danas da je validno, da mi ponovo pokrenemo to. Pa ako opet tako odgovore, jedno tri meseca uzastopce, da onda tražimo da Savet bezbednosti zaseda", rekao je Branković. Istakao je da bi inicijativu da SB UN zaseda sa