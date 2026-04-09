Kalas: Primirje između SAD i Irana trebalo bi da se proširi i na Liban

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Kalas: Primirje između SAD i Irana trebalo bi da se proširi i na Liban

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izrazila je zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu i istakla da bi primirje između SAD i Irana trebalo da se proširi i na Liban. "Izraelske akcije stavljaju pod veliki pritisak primirje između SAD i Irana.

Primirje u Iranu trebalo bi da se proširi na Liban", navela je Kalas na platformi Ikx. Kako je navela, pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava masovno uništenje. "Hezbolah je uvukao Liban u rat, ali pravo Izraela da se brani ne opravdava nanošenje tako masovnog razaranja. U izraelskim udarima sinoć su ubijene stotine ljudi, što otežava tvrdnju da takve teške akcije spadaju u samoodbranu", istakla je Kalas.
Povezane vesti »

Hitno upozorenje - bežite, kreće svakog trenutka! Tramp uputio Evropi nezamisliv ultimatum, traži vojsku: Krvavi napadi tresu…

Hitno upozorenje - bežite, kreće svakog trenutka! Tramp uputio Evropi nezamisliv ultimatum, traži vojsku: Krvavi napadi tresu Bliski istok, razaranje se munjevito širi (foto, video)

Blic pre 5 minuta
I dalje tenzije oko Ormuskog moreuza; Izrael nastavlja sa bombardovanjem Libana

I dalje tenzije oko Ormuskog moreuza; Izrael nastavlja sa bombardovanjem Libana

RTS pre 9 minuta
BLOG UŽIVO Krhko primirje i dalje na snazi, nakon dužeg vremena mirna noć u zalivskim državama; Iran preti ponovnim zatvaranju…

BLOG UŽIVO Krhko primirje i dalje na snazi, nakon dužeg vremena mirna noć u zalivskim državama; Iran preti ponovnim zatvaranju Ormuza zbog izraelskih napada na Liban (FOTO)

Insajder pre 1 sat
Lihačov: Oko 128 ljudi je ostalo u nuklearnoj elektrani Bušer

Lihačov: Oko 128 ljudi je ostalo u nuklearnoj elektrani Bušer

RTV pre 1 sat
Kalas upozorila Izrael zbog bombardovanja Libana i posle primirja

Kalas upozorila Izrael zbog bombardovanja Libana i posle primirja

N1 Info pre 1 sat
(Uživo) Napadi u Libanu ugrožavaju primirje: Tramp ponovo zapretio Iranu, cene nafte u porastu

(Uživo) Napadi u Libanu ugrožavaju primirje: Tramp ponovo zapretio Iranu, cene nafte u porastu

Mondo pre 49 minuta
Guteres osudio izraelske napade na Liban

Guteres osudio izraelske napade na Liban

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Dočekali smo i da Siner izgubi set na Mastersu

Dočekali smo i da Siner izgubi set na Mastersu

Danas pre 5 minuta
VIDEO Vatra progutala krov čuvene dvorane koju znaju svi na svetu: Pogledajte snimke koji se dele na mrežama

VIDEO Vatra progutala krov čuvene dvorane koju znaju svi na svetu: Pogledajte snimke koji se dele na mrežama

Nova pre 44 minuta
Fudbal je ipak sport „mrvicu“ iznad svih ostalih: Vitinja ostao da čeka nakon velike pobede kako bi rivalu tinejdžeru ispunio…

Fudbal je ipak sport „mrvicu“ iznad svih ostalih: Vitinja ostao da čeka nakon velike pobede kako bi rivalu tinejdžeru ispunio veliku želju!

Hot sport pre 34 minuta
Fudbal u Srbiji je teritorija Crvene zvezde na svim nivoima: I kadeti crveno-belih savladali Partizan u gostima!

Fudbal u Srbiji je teritorija Crvene zvezde na svim nivoima: I kadeti crveno-belih savladali Partizan u gostima!

Hot sport pre 19 minuta
Najbolji odao poslednju počast najboljem: Peđa Mijatović se oprostio od velikog Duška Vujoševića!

Najbolji odao poslednju počast najboljem: Peđa Mijatović se oprostio od velikog Duška Vujoševića!

Hot sport pre 14 minuta