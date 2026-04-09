Kalas: Primirje između SAD i Irana trebalo bi da se proširi i na Liban

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izrazila je zabrinutost zbog eskalacije sukoba u Libanu i istakla da bi primirje između SAD i Irana trebalo da se proširi i na Liban. "Izraelske akcije stavljaju pod veliki pritisak primirje između SAD i Irana.

Primirje u Iranu trebalo bi da se proširi na Liban", navela je Kalas na platformi Ikx. Kako je navela, pravo Izraela na samoodbranu ne opravdava masovno uništenje. "Hezbolah je uvukao Liban u rat, ali pravo Izraela da se brani ne opravdava nanošenje tako masovnog razaranja. U izraelskim udarima sinoć su ubijene stotine ljudi, što otežava tvrdnju da takve teške akcije spadaju u samoodbranu", istakla je Kalas.