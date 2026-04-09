NIS podneo zahtev za novu licencu Ministarstvu finansija SAD

Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za novu licencu za rad Ministarstvu finansija SAD.

Postojeća operativna licenca ističe 17. aprila Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK - Office of Foreign Assets Control) u martu je izdala operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije koja ističe 17. aprila. Zbog toga je NIS sada podneo zahtev za novu licencu za rad, prenosi RTS. Američka administracija je, inače, produžila licencu za pregovore "Gasprom njeftu" i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji do 22.