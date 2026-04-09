NIS podneo OFAC-u novi zahtev za licencu

Naftna industrija Srbije (NIS) objavila je danas da je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD podnela zahtev za izdavanje nove posebne licence radi obezbeđivanja nesmetanog nastavka poslovnih aktivnosti nakon 17. aprila.

Podsetimo, tada ističe važenje prethodno odobrene licence. Podnošenje zahteva predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti kompanije usmerenih na očuvanje stabilnosti poslovanja u složenim okolnostima, objavljeno je na sajtu NIS-a. Kako je navedeno, istaknut je značaj koji NIS ima za energetsku sigurnost Srbije, posebno u uslovima izraženih izazova na globalnom tržištu nafte. U zahtevu je naglašeno i da je licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama