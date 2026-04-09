Radno vreme dežurnih službi Doma zdravlja tokom praznika
Glas Zaječara pre 2 sata | Izvor: Magnum radio
Tokom uskršnjih praznika, od 10 do 13. aprila, zdravstvene službe Doma zdravlja u Zaječaru funkcionisaće po izmenjenom režimu rada.
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece radiće od 9 do 17 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, biće otvorena u Ambulanti I (u centru gradu) i u Ambulanti „Karađorđev venac", od 9 do 17 sati. Stomatološka služba zaječarskog Zdravstvenog centra, radiće od 9 do 13 sati.