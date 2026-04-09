Sada je sve i zvanično, poznat raspored plej-ofa Superlige Srbije: Crvena zvezda može i rekreativno, postoje samo dve prave bitke!
Hot sport pre 11 minuta
Borba za drugo mesto, odnosno za četvrto su jedine realno važne bitke! Duelima 30. kola završena je preliminarna faza Superlige Srbije, pa je sada i zvanično poznat kompletan raspored plej-ofa, u kojem će se za titulu, evropske pozicije i što bolji plasman boriti osam najboljih timova šampionata.
U plej-of fazu plasirali su se Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan, Železničar Pančevo, Novi Pazar, OFK Beograd, Čukarički i Radnik, a prema rasporedu iz sistema COMET, do kraja sezone biće odigrano još sedam kola. Prvo kolo plej-ofa zakazano je za 18. april, a odmah na startu izdvajaju se dueli