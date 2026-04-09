Gorivo ponovo skuplje: nove cene dizela i benzina stupile na snagu

Maloprodajne cene goriva važiće do 17. aprila, pa će litar evrodizela koštati 217 dinara, dok će benzin biti 191 dinar po litru.

U odnosu na prethodni period, dizel je skuplji za tri dinara, a benzin za dva, prenosi Radio-televizija Srbije. Podseća se da se nove cene goriva objavljuju svakog petka do 15 časova, a trgovci su u obavezi da ih primene odmah nakon što budu objavljene na zvaničnom sajtu nadležnog ministarstva. Istovremeno, na svetskom tržištu beleži se rast cena nafte. Cena sirove nafte premašila je 97 dolara po barelu, uz rast od oko 3,23 odsto, dok je Brent crude oil porastao za