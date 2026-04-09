Kadrovske promene u MUP-u: nova rukovodstva u Direkciji policije i PU Novi Sad

Pukovnica policije Dragana Trajković postavljena je za načelnicu Uprave za upravne poslove u Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je danas MUP.

Ona je na tu funkciju postavljena rešenjem direktora policije, na osnovu novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Trajković je po zanimanju diplomirani pravnik, a radni odnos zasnovala je u Resoru državne bezbednosti MUP-a 2000. godine. Rešenjem Vlade Srbije 2023. godine postavljena je za v.d. pomoćnicu ministra unutrašnjih poslova, načelnicu Sektora za ljudske resurse. Sa tog položaja razrešena je