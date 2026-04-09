Šef misije UNMIK na sednici UN o Kosovu: Postignut napredak u dijalogu Beograda i Prištine, nadam se skorom sastanku Vučića i Kurtija

Šef civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) Peter Due izjavio je danas na sednici Saveta bezbednosti UN da je važno da Beograd i Priština rade na onome što je dogovoreno, a što uključuje i formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO).

Due je na dužnost stupio u januaru i naveo je da je bio prisutan u Prištini 1999. i 2000. godine, kao i u Beogradu od 2013. do 2015. godine, uz konstataciju da se vratio u region koji je mnogo napredovao. "Pozdravljam nedavno ostvaren napredak u dijalogu Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije, uključujući napore na sprovođenju Zakona o strancima na Kosovu", poručio je Due. Prema njegovim rečima, važno je da Beograd i Priština iskoriste taj zamah,