Protest zbog odluke Ministarstva, u Nišu danas novo okupljanje ispred Filozofskog fakulteta

Studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Nišu najavili su novo okupljanje za danas u 11:30 ispred zgrade fakulteta, a nakon što je Ministarstvo prosvete donelo odluku kojom se tri departmana ostavljaju bez dozvole za rad.

Poziv na sutrašnji protest usledio je nakon sinoćnjeg hitnog okupljanja studenata i građana ispred fakulteta, gde je iskazano nezadovoljstvo zbog odluke koja, kako navode, dovodi u pitanje dalji rad pojedinih studijskih programa, ali i položaj studenata i nastavnika. Studenti i deo nastavnog osoblja ocenili su ovu odluku kao „napad na obrazovanje i akademsku zajednicu“, ističući da bi posledice mogle da utiču na tekuće studije, upis novih generacija i opstanak