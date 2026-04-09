Vaterpolo: Veliki korak Radničkog ka polufinalu

Vaterpolisti Radničkog napravili su veliki korak ka plasmanu u polufinale Super lige Srbije, pošto su u prvom meču četvrtfinalne serije očekivano slavili na gostovanju Zemunu, rezultatom 25:12.

Šumadinci su bili lišeni pomoći četvorice reprezentativaca, Nikole Jakšića, Petra Jakšića, Nikole Murišića i Valika Dadvanija, kao i trenera Uroša Stevanovića i Miloša Ostojića, koji su sa reprezentacijom na turnirima Svetskog kupa. Njihova mesta u bazenu zauzeli su mlađi igrači Andrija Stanarević, Jovan Gudurić, Saumil Ivanov i Veljko Dončić, dok je tim sa klupe predvodio mladi Stevanovićev pomoćnik, Filip Batinić. Kragujevčani su i u kombinovanom sastavu bili