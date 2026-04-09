Dogovorena saradnja u više oblasti Premijer Mickoski: SAD tretiraju Severnu Makedoniju kao ravnopravnog partnera
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da je na drugoj sesiji strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama dogovorena saradnja u više oblasti kao što su energetika, bezbednost i odbrana. "Imamo i deo koji se odnosi na bezbednost.
Sada postoje stvari koje ne mogu javno da pomenem, ali deo tih stvari je razmena informacija i mislim da će one biti veoma korisne i da će u velikoj meri povećati kvalitet rada ove dve (bezbednosne) institucije", rekao je Mickoski novinarima. Istakao je da je Severna Makedonija prva zemlja u Evropi koja ima ovakav strateški dijalog sa SAD "na tako strateškom nivou" i da je u "okviru tog partnerstva tretirana kao ravnopravan partner". "Imamo usaglašenu zajedničku