"Došli na motociklima, počeli da pucaju!" Najmanje 20 ljudi ubijeno na severu Nigerije

Najmanje 20 osoba je ubijeno u napadima na dva sela na severu Nigerije, saopštili su danas policija i meštani.

Napadi su se dogodili u ranim jutarnjim satima juče u selima Bagna i Erena, u saveznoj državi Niger. "Došli su na motociklima i počeli da pucaju. Bio je to iznenadni napad, jer se desio u ranim jutarnjim satima", rekao je Džibrin Isah, stanovnik Erene. Meštani tvrde da je ubijeno najmanje 20 osoba, dok je više njih nestalo. Lokalna policija, međutim, navodi da su ubijene samo tri osobe. Stanovnici su rekli da su napadači bili tu nekoliko sati, pljačkali kuće i