"Iznenađujuće je da Liverpul igra na ovaj način..." Luis Enrike ostao u neverici: Zadovoljni smo, ali...

Fudbaleri Pari Sen Žermena sinoć su preslišali Liverpul na svom terenu i savladali ga rezultatom 2:0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona.

Prvak Evrope je bio mnogo bolji, trebalo je i ubedljivije da slavi pred revanš na Enfildu sledećeg utorka, a toga je svestan i trener Luis Enrike. "Naravno da je šteta što nismo bili ubedljiviji. Odigrali smo sjajnu utakmicu pred našim navijačima. Predstavili smo se veoma dobro i zaslužili smo da postignemo više golova. Ali, ovo je Liga šampiona. Zadovoljni smo, ali predstoji i revanš", rekao je španski stručnjak. Nije očekivao Liverpul u totalnoj defanzivi, uz