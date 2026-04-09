"Naši prsti su na obaraču, nikada nećemo napustiti sestre i braću" Iranski predsednik kaže da će dalji izraelski napadi na Liban "učiniti pregovore besmislenim"
Od najnovijeg Hronološki Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je na društvenim mrežama da se izraelskim napadima na Liban krši sporazum o prekidu vatre. - Ovo je opasan znak obmane i nedostatka posvećenosti potencijalnim sporazumima.
Nastavak ovih akcija učiniće pregovore besmislenim. Naši prsti ostaju na obaraču. Iran nikada neće napustiti svoje libanske sestre i braću - napisao je Pezeškijan. Skaj njuz navodi da njegova objava dolazi nakon što su su u izraelskim vazdušnim udarima juče širom Libana ubijene najmanje 254 osobe. Mohamed Eslami, šef Iranske organizacije za atomsku energiju, o pravu Teherana na obogaćivanje uranijuma, kaže da to mora da bude deo pregovora o trajnom primirju sa