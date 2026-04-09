Sjajne vesti za građane ovog grada u Srbiji! Pauk neće raditi, a parking će biti besplatan čak četiri dana

Lepe vesti stižu za Čačane iz JKP Parking servis jer tokom narednih prazničnih dana neće morati da brinu i naplati parkinga. - Povodom obeležavanja uskršnjih praznika, neće se vršiti kontrola i naplata parkiranja u zoniranim delovima grada od petka, 10. aprila, do utorka, 14. aprila 2026. godine - potvrđeno je za RINU u JKP Parking servis. Dodaju da naplata i kontrola parkiranja ponovo počinju u utorak, 14. aprila 2026. godine. Kurir.rs/Rina