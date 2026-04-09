"Šokiran sam što Jokić i Marej to nisu uradili do sada" Trener Denvera stao pred kamere, pa otvorio dušu: Jedna stvar ga posebno čudi!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Memfis Grizlise sa 136:119, a Nikola Jokić stigao je do novog tripl-dabla - 34. u sezoni i 198. u karijeri, te je meč završio sa 14 poena, 16 skokova i deset asistencija.

Bila je ovo deseta vezana pobeda za Nagetse o čemu je na konferenciji za medije pričao i trener Denvera, Dejvid Adelman. - To nešto znači za mene samo zato što sam bio ovde tokom svega toga. Nisam bio svestan toga… Mnogo smo pobeđivali tokom godine, očekujete da imate dvocifren niz pobeda. To govori o tome da smo konstantni tokom godine, vraćali smo se posle poraza. To dovoljno govori o celom timu, ostajati zajedno. Ova sezona, sa promenom rasporeda, bila je