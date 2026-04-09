Turneja po zemljama Persijskog zaliva: Starmer krenuo od Saudijske Arabije

Britanski premijer Kir Starmer je stigao u sredu u Saudijsku Arabiju u okviru dvodnevne turneje po zemljama Persijskog zaliva.

Starmer je rekao da pozdravlja sporazum o prekidu vatre u Iranu, koji će doneti "predah regionu i svetu". "Zajedno sa našim partnerima, moramo učiniti sve što možemo da podržimo i održimo ovaj prekid vatre, pretvorimo ga u trajni sporazum i ponovo otvorimo Ormuski moreuz", rekao je britanski premijer. Očekuje se da će se Starmer tokom posete sastati sa saudijskim zvaničnima i britanskim vojnim osobljem u regionu.