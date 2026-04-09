"Biće bolno ako ne prihvate sporazum": Tramp se oglasio uoči početka pregovora sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru za " NBC News" izjavio da je vrlo optimističan po pitanju mirovnog sporazuma sa Iranom.

Pregovori su najavljeni za petak 10. aprila u Islamabadu u Pakistanu, a američku delegaciju će ipak predvoditi američki potpredsednik Džejms Di Vens iako je Tramp govorio da on možda neće biti deo delegacije iz bezbednosnih razloga. "Lideri Irana razgovaraju drugačije kada ste na sastanku sa njim u odnosu na ono što saopšte javnosti. Mnogo su razumniji. Pristali su na sve stvari na koje su morali. Zapamtite, oni su osvojeni - nemaju vojsku, a ako ne prihvate