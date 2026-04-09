Danas obeležavamo Veliki četvrtak: Veselja su zabranjena, a gresi će vam biti oprošteni ako uradite jedno

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava Veliki četvrtak, sećanje na poslednju večeru Isusa Hrista sa učenicima.

Veliki četvrtak je jedan od najznačajnijih dana u toku Velike nedelje, budući da je tada ustanovljena sveta tajna pričešća. Isus je blagoslovio hleb i podelio ga svojim učenicima uz reči: “Ovo je telo moje koje se za vas lomi radi oproštenja grehova.” Potom je uzeo čašu vina i rekao im: “Pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja Novoga Zaveta, koja se proliva za vas i za mnoge, radi otpuštanja greha.” Zato se na liturgijama vernici pričešćuju hlebom ili naforom -