Evropska unija i Francuska odbile Ameriku i Iran: "Predlog je neprihvatljiv, prolaz mora biti besplatan"

Evropska unija odbacuje bilo kakvu zamisao o "plaćanju naknade" za korišćenje Ormuskog moreuza u kojem se mora održati sloboda plovidbe, rekao je portparol Anuar el Anuni. "Međunarodno pravo štiti slobodu plovidbe, a to znači ono što sam pojam govori - bez plaćanja, bez naknade bilo koje vrste", rekao je El Anuni. "Ormuski moreuz, kao i svaki drugi plovni put, javno je dobro koje služi celom čovečanstvu", a "to znači da plovidba mora biti besplatna", dodao je on.