Identifikovana devojka koja je pala sa velike visine: Užas u Mirijevu, ispituju se okolnosti

Mlada devojka, koja je živela sama u stanu, pala je sa visine od preko 20 metara.

Policija ispituje sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Identifikovana je mlada ženska osoba koja je sinoć sa teškim povredama prevezena na Vojnomedicinsku akademiju ( VMA). Reč je o K. S. (24), koja je pala sa visine veće od 20 metara u naselju Mirijevo. Prema novim informacijama iz istrage, devojka je u stanu živela sama. Upravo zbog ove činjenice, policija detaljno ispituje prostorije i prikuplja dokaze kako bi se utvrdilo pod kojim je okolnostima došlo do