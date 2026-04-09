Na današnji dan, 9. april: Preminula Svetlana Velmar Janković, rođen Šarl Bodler...

Na današnji dan, dogodilo se: 1553. Umro je francuski humanista, pisac, lekar i monah, Fransoa Rable (Francois Rabelais), jedna od najistaknutijih ličnosti francuske renesanse. Njegov satirični roman "Gargantua i Pantagruel" ubraja se medju najznačajnija renesansna dela. 1626. Umro je engleski državnik i pisac Frensis Bekon (Fransis Bacon). U vreme vladavine kralja Džejmsa I Stjuarta bio je lord kancelar od 1618. do 1621. ("Unapredjenje nauke", "Novi organon",