Tramp kritikovao NATO posle sastanka s Ruteom, šef Alijanse kaže da je sastanak bio vrlo otvoren

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je oštro kritikovao NATO zbog toga što nije podržao SAD u ratu u Iranu posle sastanka iza zatvorenih vrata sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom u Beloj kući.

U objavi preko svoje mreže Trut Soušal posle sastanka Tramp je napisao "NATO nije bio tamo kada nam je bio potreban, i neće biti tu kada nam ponovo bude potreban". S druge strane Rute je u izjavi za Si-En-En opisao sastanak sa Trampom kao "vrlo otvoren, i iskren" uprkos, kako je naveo, jasnih neslaganja i odbio da kaže direktno da li je predsednik SAD i dalje govorio o povlačenja iz vojnog saveza oko iranskog rata. Rute je rekao da je Tramp bio "očito razočaran"