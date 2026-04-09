Studenti u blokadi: Autonomija Filozofskog fakulteta univerziteta u Nišu je na udaru

Studenti u blokadi objavili su da je Ministarstvo prosvete oduzelo dozvolu za rad katedrama za srpski jezik, ruski jezik i istoriju na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Time su studenti ovih grupa prestali da budu studenti, a profesori su prestali da budu profesori, objavili su oni na društvenim mrežama. “Država planira da, suprotno željama Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta, osnuje „Fakultet srpskih studija” na kom će se izučavati istorija, srpski jezik i ruski jezik, iako ovi moduli već postoje na Filozofskom fakultetu. Ovakav potez predstavlja pre svega udar na autonomiju univerziteta. Ne samo da se sve odvija bez