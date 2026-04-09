Tramp: Američka vojska ostaje oko Irana, upozoravam Teheran da ćemo pucati ako ne poštuje sporazum

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je da će „američke snage ostati oko Irana“ i zapretio da će ponovo „početi da pucaju“ ako Teheran ne bude u potpunosti poštovao sporazum o primirju postignut sa Vašingtonom.

Tramp je noćas na svojoj mreži Trut Soušal (Truth Social) upozorio Iran da će „pucanje početi veće, i bolje, i jače nego što je bilo ko video ranije“ ako „se pravi sporazum“ ne bude u potpunosti poštovao. „Svi američki brodovi, avioni, vojno osoblje sa dodatnom municijom, oružjem i svim drugim što je odgovarajuće i nepohodno za gonjenje i razaranje već znatno oslabljenog neprijatelja će ostati na mesti u Iranu i oko njega do vremena dok se u potpunosti ne bude