OIK Bajina Bašta: Nakon ponovljenih izbora u selu Okletac, lista oko SNS osvojila ukupno 26 mandata

Opštinska izborna komisija (OIK) u Bajinoj Bašti saopštila je da je na ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj 36 u Osnovnoj školi Okletac do 16 časova izašlo 67,71 odsto birača.

Podsetimo, glasanje na biračkom mestu broj 36 u Bajinoj Bašti poništeno je zbog toga što je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji bio veći od broja birača koji su izašli na izbore. Biračko mesto biće otvoreno do 20 sati, a pravo glasa ima 254 birača. Lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila je 158 glasova i 26 odborničkih mandata u lokalnom parlamentu, navodi se u saopštenju Opštinske izborne komisije (OIK). Na drugom mestu je lista