Radovi na cevovodu: Delovi Vračara i Zvezdare u četvrtak bez vode

Stavljanje u funkciju novopoloženih cevovoda na opštinama Vračar i Zvezdara prouzrokovaće 9. aprila prestanak vodosnabdevanja u pojedinim delovima ovih opština, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Na opštini Vračar, u četvrtak će od 8.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u Trnskoj, kao i u delu Hadži Đerine ulice (od Trnske do Golsvordijeve). Kada je opština Zvezdara u pitanju, iz istog razloga vodu od 8 do 22 sata neće imati potrošači u sledećim ulicama: • Mitkov kladenac • Cvetanova ćuprija (od Mitkovog kladenca do Urvinske) • Bilce • Vukašina Mrnjavčevića • Nikole Kurelića • Stari vinogradi (od Urvinske do Stražarske kose) Potrošači u okolnim ulicama