Evropska centralna banka o uvođenju evra u Bugarskoj: Cene gotovo nepromenjene, podrška raste preko 50 odsto

Prelazak na evro u Bugarskoj početkom godine je minimalno uticao na cene u zemlji, a podrška bugarske javnosti za evropsku valutu je porasla na više od 50 odsto, navodi se u danas objavljenom istraživanju Evropske centralne banke (ECB).

Harmonizovani indeks potrošačkih cena (HICP) pokazuje da je godišnja inflacija u Bugarskoj pala sa 3,5 odsto u decembru na 2,1 odsto u februaru. U januaru je u Bugarskoj zabeležen privremeni mesečni skok cena za 0,6 odsto, pretežno zbog hrane i usluga, ali već u februaru se inflacija vratila sezonskim trendovima. Analiza podataka iz bugarskih maloprodajnih lanaca pokazuje da su promene cena tokom prelaska na evro bile minimalne, uglavnom samo nekoliko centi po