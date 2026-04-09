Evropski indeksi u minusu, nafta poskupela na 97 dolara, nove tenzije na Bliskom istoku

Evropski indeksi su danas uglavnom u minusu, a cena nafte je ponovo porasla na više od 97 dolara po barelu nakon novih tenzija na Bliskom istoku.

Prema podacima sa tržišta energenata, cena sirove nafte je u 9.30 sati porasla za 3,23 odsto na 97,419 dolara po barelu, a cena nafte Brent za 3,19 odsto na 97,748 dolara. Kasno u sredu, predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Kalibaf optužio je Sjedinjene Američke Države da krše primirje manje od 24 sata nakon što je dogovoreno. Kalibaf je istakao kontinuirane napade Izraela na Liban, ulazak dronova u iranski vazdušni prostor i uskraćivanje prava Teheranu da