Studenti i građani protestovali zbog oduzimanja departmana Filozofskom fakultetu u Nišu

Studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Nišu, kao i kolege sa drugih fakulteta, protestovali su danas zbog odluke Ministarstva prosvete da departmani za srbistiku, istoriju i ruski jezik postanu deo Fakulteta srpskih studija.

Na protestu ispred Filozofskog fakulteta studentkinja srbistike Mina Komadina poručila je da je velika većina studenata i profesora „kategorično protiv cepanja“ ove visokoškolske ustanove, ocenjujući da je reč o oduzimanju intelektualne svojine koje nije u skladu sa etičkim i zakonskim standardima. Asistent na departmanu za istoriju Milan Videnović istakao je da ova odluka prevazilazi okvire jednog fakulteta i da predstavlja udar na čitavu akademsku zajednicu,