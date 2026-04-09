"Bez objašnjenja ukinuti programi na tri departmana Filozofskog u Nišu, studenti i mi nastavnici ne znamo kakvi su dalji planovi"

Prodekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Marija Vujović izjavila je da je toj instituciji, bez prethodnih najava i dodatnih objašnjenja, stiglo rešenje Ministarstva prosvete kojim se iz dozvole za rad brišu studijski programi na departmanima za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost, dok studenti i nastavnici i dalje nemaju informacije o daljim koracima.

Nakon informacije o oduzimanju dozvole za rad departmanima za srbistiku, istoriju i ruski jezik i književnost na svim nivoima studija, sinoć je održan protest ispred Filozofskog fakulteta u Nišu. Studenti i profesori pozvali su na protest i danas u 11.30. Prodekanka Marija Vujović navodi da im je juče nakon radnog vremena stiglo rešenje o izmeni dozvola za rad iz Ministarstva prosvete, prenosi N1. "Po tom rešenju, Filozofskom fakultetu se iz dozvole brišu studijski