Kalas: Izraelsko pravo na odbranu ne opravdava ova ubijanja

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je Hezbolah uvukao Liban u rat ali upozorila da izraelsko pravo na odbranu "ne opravdava nanošenje tako masovnog razaranja".

"U izraelskim udarima stotine ljudi ubijeno je sinoć zbog čega je teško iznositi argument da tako grube akcije spadaju u okvir samoodbrane", napisala je Kalas na mreži Iks. Kalas je rekla da izraelsko delovanje stavlja ugrožava ; američko-iranski sporazum o primirju, i naglasila da "iransko primirje treba da se proširi na Liban". "Hezbolah mora da se razoruža. EU podržava napore Libana da razoruža Hezbolah", dodala je Kalas. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo