Makabi produžio ugovor sa Katašom: "Ugovor bez presedana"

Košarkaški klub Makabi iz Tel Aviva saopštio je da je produžio ugovor sa Odedom Katašom na još tri godine.

"Klub je uložio ogromne napore da obezbedi Katašu ugovor bez presedana - najveći ugovor za glavnog trenera u istoriji Makabija iz Tel Aviva. Novim ugovorom Kataš će postati trener sa najdužim stažom u više od pet decenija", navodi se u saopštenju Makabija. Tokom prethodne tri sezone, Kataš je predvodio Makabi do dve šampionske titule u Izraelu, dva Kupa i dva plej-ofa u Evroligi. U obe evroligaške serije, Makabi su delila nekoliko minuta od plasmana na fajnal-for,
