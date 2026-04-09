Preliminarni rezultati u Bajinoj Bašti nakon ponavljanja izbora: SNS-u mandat

Nakon danas ponovljenih izbora za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta na jednom biračkom mestu u selu Okletac, preliminarni rezultati ukazuju da je koalicija oko Srpske napredne stranke dobila 26 mandata, odnosno jedan više u odnosu na lokalne izbore održane 29. marta.

Podaci večeras objavljeni na sajtu Republičke izborne komisije pokazuju da je za listu "Koalicija Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" glasalo 8.467 birača, a ona je u selu Okletac osvojila 158 glasova, u odnosu na ranijih 106. "Ujedinjeni za Bajinu Baštu", lista koju je podržao studentski pokret, osvojila je 6.439 glasova, dvadesetak manje nego prošli put, kao i preostalih 19 mandata. Ostale liste, među kojima su "Socijaldemokratska partija Srbije -