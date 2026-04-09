Rute rekao saveznicima da Tramp u narednih nekoliko dana želi podršku za Ormuski moreuz

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute je danas obavestio neke države da američki predsednik Donald Tramp ;želi da u narednih nekoliko dana dobije konkretnu podršku za obezbeđivanje Ormuskog moreuza, reklo je dvoje evropskih diplomata Rojtersu.

Rute se juče sastao sa Trampom u Vašingtonu, usred tenzija unutar saveza zbog rata u Iranu. "Primjećujemo frustraciju u Vašingtonu, ali ni oni nisu konsultovali saveznike ni pre ni posle početka ovog rata", rekao je jedan od diplomata. "NATO kao takav ne bi igrao ulogu u ratu protiv Irana, ali saveznici žele da budu od pomoći u traženju dugoročnijih rešenja za Ormuz. Sa obzirom na to da pregovori sa Iranom još traju, ovo bi moglo biti od pomoći", dodao je