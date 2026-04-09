Barselona sprema žalbu UEFA zbog sudijskih odluka

Katalonci nezadovoljni crvenim kartonom i nedosuđenim penalom na prvom meču četvrtfinala Lige šampiona

Španska Barselona sprema žalbu Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) zbog sudijskih grešaka na prvom meču četvrtfinala Lige šampiona protiv Atletika, prenosi Marka. Madriđani su slavili na Kamp nou 2:0, a Katalonci su nezadovoljni zbog crvenog kartona Pauu Kubarsiju u finišu prvog poluvremena, kao i nedosuđenog isključenja defanzivcu gostiju Marku Pubilu zbog igranja rukom u šesnaestercu. „VAR je bio prilično pristrasan u korist Atletika. Sudija je bio Nemac. Hvala