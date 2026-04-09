Janik Siner u četvrtfinalu Monte Karla igra protiv Feliksa Ože-Alijasima

Ože-Alijasimu u osmini finala Kasper Rud predao meč

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Monte Karlu, pošto je danas u osmini finala pobedio 53. igrača sveta Čeha Tomaša Mahača posle tri seta, 6:1, 6:7, 6:3. Meč je trajao dva sata i jedan minut. Siner je sedam puta uzeo servis češkom teniseru, dok je Mahač osvojio dva brejka. Italijanski teniser zabeležio je pet asova, dok Mahač nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa. Siner će u četvrtfinalu igrati protiv sedmog