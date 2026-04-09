​Pezeškijan: Napadi na Liban krše sporazum o primirju

​Izraelski ponovni napadi na Liban predstavljaju očigledno kršenje početnog sporazuma o prekidu vatre

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da izraelski ponovni napadi na Liban predstavljaju očigledno kršenje početnog sporazuma o prekidu vatre, koji postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. „Izraelski ponovni upad u Liban je očigledno kršenje početnog sporazuma o prekidu vatre. Ovo je opasan znak obmane i nedostatka posvećenosti potencijalnim sporazumima. Nastavak ovih akcija učiniće pregovore besmislenim. Naši prsti ostaju na okidaču.