Trampova administracija razmatra povlačenje vojske iz zemalja koje nisu podržale napad na Iran

Razmatraju prebacivanje vojske u države koje ih jesu podržale

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra načine za kažnjavanje pojedinih zemalja članica NATO-a za koje veruje da nisu bile od pomoći Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu protiv Irana, preneo je danas Volstrit džornal pozivajući se na neimenovanog člana administracije. Izvor lista je rekao da neke od mera koje se razmatraju uključuju i premeštanje američkih trupa iz tih zemalja u zemlje članice Alijanse koje su više podržavale