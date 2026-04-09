Železnička nesreća u Španiji – zakazao sistem za pomoć

Brza pruga Madrid – Sevilja

U izveštaju španske Civilne garde o železničkoj nesreći u Adamuzu u Kordobi zaključuje se da su sistemi za praćenje registrovali indikatore mogućeg pucanja šina skoro 22 sata pre nesreće, ali bez aktiviranja automatskog upozorenja za sprečavanje tragedije u kojoj je poginulo 46 ljudi. U izveštaju je navedeno da je Adifov sistem za pomoć u održavanju sistema (SAM) 17. januara u 21.46 časova, neposredno pre nesreće, detektovao pad elektro-napona na brzoj pruzi