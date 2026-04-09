Temperature idu u minus: RHMZ najavljuje snažnu promenu
Pravda pre 12 minuta
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za period od 9. do 12. aprila zbog pojave prizemnih mrazeva širom Srbije.
Prema najavama, minimalna temperatura na 5 centimetara od tla u četvrtak i nedelju biće od -3 do 0 stepeni, dok će u petak i subotu hladni talas dostići vrhunac sa vrednostima od -7 do -2 stepena. Osim prizemnog mraza, lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 metra visine, sa najvećom verovatnoćom pojave tokom petka i subote. Ovi uslovi predstavljaju ozbiljnu pretnju za poljoprivredu, a naročito su ugroženi povrtarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo. Takođe, ovakvo