Temperature idu u minus: RHMZ najavljuje snažnu promenu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za period od 9. do 12. aprila zbog pojave prizemnih mrazeva širom Srbije.

Prema najavama, minimalna temperatura na 5 centimetara od tla u četvrtak i nedelju biće od -3 do 0 stepeni, dok će u petak i subotu hladni talas dostići vrhunac sa vrednostima od -7 do -2 stepena. Osim prizemnog mraza, lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 metra visine, sa najvećom verovatnoćom pojave tokom petka i subote. Ovi uslovi predstavljaju ozbiljnu pretnju za poljoprivredu, a naročito su ugroženi povrtarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo. Takođe, ovakvo