Smederevo: Uhapšeni osumnjičeni za skladištenje opasnih materija

Pripadnici policije, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu i Republičkom inspekcijom zaštite životne sredine, uhapsili su M.

V. (39) i P. R. (40) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija. Policijski službenici su, na skladištu preduzeća koje je registrovano za preradu neopasnog otpada, čiji je M. V. direktor, a P. R. zaposleni, pronašli 115 tona opasnog otpada kancerogenosti kategorije 1A, kao i 62 kontaminirana suda ukupne zapremine 12.400 litara sa